Свыше 20 пациентов с КВИ в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне – 1 755 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 22 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 апреля, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.