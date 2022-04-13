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    08:59, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 20 пациентов с КВИ в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне – 1 755 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 22 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 апреля, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

    Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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