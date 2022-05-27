Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Свыше 20 млн гектаров засеют яровыми культурами в Казахстане

    27 Мая 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все регионы Казахстана приступили к посевной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день все области страны приступили к массовой посевной кампании. В целом яровой сев запланирован на площади 23 млн га, из них зерновые и зернобобовые культуры – 15,8 млн га, масличные культуры – 2,9 млн га, овощебахчевые культуры и картофель – 475,5 тыс. га, кормовые культуры – 3,7 млн га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) – 141,8 тыс. га», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК в ответе на запрос агентства.

    Вместе с тем в ведомстве отмечают, что сейчас говорить о прогнозах урожая очень рано.

    «На сегодня первоочередной задачей всех сельхозтоваропроизводителей является успешное проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки, с соблюдением всех необходимых агротехнических мероприятий. Впереди летнее время, предстоит химобработка полей, уход за культурами. Также большую роль играет уровень выпадения осадков в весенний и летний периоды, и очень много существует других факторов, влияющих на рост и вегетацию растений», - добавили в Минсельхозе.

    В ведомстве поясняют, что вопрос успешного проведения весенне-полевых работ стоит на постоянном и особом контроле министерства, для этого в Минсельхозе создан и действует оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы весенне-полевых работ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей