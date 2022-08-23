Свыше 20 медобъектов возводят в селах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в регионах ведется планомерная работа по повышению доступности медицинских услуг в селах. В Жамбылской области до 2025 года планируется построить 60 таких объектов, в этом году поэтапно планируют сдать в эксплуатацию 20 медицинских объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Ушаральском сельском округе открылась врачебная амбулатория в селе Ушарал. В соответствии со стандартами амбулатория обеспечена водо - и газопроводом. В близлежащих селах Арал и Каир находятся медпункты, относящиеся к этой амбулатории. Здесь работают два врача и 10 медицинских сестер. К амбулатории прикреплено 1 978 жителей.

В открытии врачебной амбулатории в селе Ушарал принял участие глава региона Нуржан Нуржигитов. Ушаральцы поблагодарили местные власти за заботу. Ведь теперь медицинскую помощь им смогут оказывать на месте, ехать в районный центр не нужно.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев пообещал, что амбулатория будет полностью укомплектована квалифицированными специалистами, а качеству оказания медицинских услуг сельчанам и повышению квалификации врачей будет уделяться особое внимание.

«В Жамбылской области 367 сельских населенных пунктов, и в 23 из них ведется строительство медицинских объектов, - сказал Нуржан Нуржигитов. - Кроме того, в девяти населенных пунктах ремонтируются амбулатории и медпункты, на это выделено 600 млн тенге. На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений выделено 2,5 млрд тенге».

По информации областного управления здравоохранения, в Жамбылской области активно реализуют проекты «Ауыл - ел бесігі», в рамках которого планируют возвести более 80 медобъектов по программе модернизации сельского здравоохранения

Как сообщалось ранее, принятый к реализации в апреле 2019 года в Казахстане проект «Ауыл - ел бесігі» нацелен на улучшение жизни в сельской местности, модернизацию социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов. Ожидается, что до 2025 года этим проектом будет охвачено 80% сельских жителей, или около 2 тыс. населенных пунктов с общим охватом 6,1 млн человек.

Более 200 млрд тенге планируют выделить в Казахстане на национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения».

По данным ведомства, в Жамбылской области насчитывается 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена. За годы независимости в Жамбылской области проводилась большая работа по развитию системы здравоохранения, ежегодно растут расходы на здравоохранение, отмечается рост строительства объектов здравоохранения