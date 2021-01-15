Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Свыше 20 купелей ко дню Крещения подготовили спасатели ВКО

    15 Января 2021, 22:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана рассказали о мерах безопасности в период крещенских купаний, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве напомнили, что 19 января православные всего мира празднуют день Крещения Господне. В Восточно-Казахстанской области спасатели будут обеспечивать безопасность на 23 купелях региона (г. Усть-Каменогорск-2, г. Семей-1, г. Риддер-3, г. Курчатов-1, Алтай-4, Глубоковский-3, Бескарагайский -1, Шемонайхинский-3, К-Карагайский-1, Уланский-2, Урджарский -1, Курчумский-1). Обряды купания не будут проводится в 7 районах области (Аягозский, Абайский, Тарбагатайский, Зайсанский, Кокпектинский, Бородулихинский, Жарминский районы).

    В Усть-Каменогорске будет действовать 2 официальных места у Левобережного этнографического комплекса и у храма в районе Аблакетка. Иерей Константин Дьяков клирик Андреевского Кафедрального собора присутствующий на встрече отметил, что сразу же после службы в храмах состоится крестный ход в честь праздника Крещения, а затем пройдет процесс водосвятия, и все приступят к совершению православного окунания в купелях, однако само омовение можно провести дома.

    В период проведения омовений будут строго следить за соблюдением социальной дистанции и требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РК.

    По данным заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, рядом с купелями местными исполнительными органами будут установлены оборудованные раздевалки, места для купания будут оборудованы лестницами, перилами, освещением, обогревательными палатками, а также местами для продажи горячего чая, напитков и т.д. На дежурство помимо спасателей будут задействованы полицейские и бригады скорой помощи. Всего по области будет дежурить более 150 спасателей и 28 единиц техники, а также 2 плавательных средства, 45 медицинских работников и 20 единиц техники, 113 полицейских и 25 единиц техники.

    «Наши сотрудники будут уводить от купелей детей, находящихся без присмотра, обеспечивать безопасный сход в проруби и выход из них, организовывать контролируемое купание. А в установленных палатках будут согревать от студеной ночной погоды окунувшихся горожан», - отметил старший офицер УЧС г. Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

    Врачи филиала ВКО Центра медицины катастроф отметили, что людям с заболеваниями сердца, дыхательной системы и с нервными заболеваниями лучше избегать купания в ледяной проруби.

    Спасатели так же добавили, что отправляясь на крещенское купание необходимо одеться и обуться так, чтобы процесс «раздевания- одевания» занимал как можно меньше времени. Очень кстати будет теплый коврик, чтобы не стоять босым на снегу, махровое полотенце и горячий чай. Спиртные напитки противопоказаны.


    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Религия Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Официальные места для купания определили в Костанайской области
    Опасные водоемы назвали в СКО
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска