Свыше 20 купелей ко дню Крещения подготовили спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана рассказали о мерах безопасности в период крещенских купаний, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве напомнили, что 19 января православные всего мира празднуют день Крещения Господне. В Восточно-Казахстанской области спасатели будут обеспечивать безопасность на 23 купелях региона (г. Усть-Каменогорск-2, г. Семей-1, г. Риддер-3, г. Курчатов-1, Алтай-4, Глубоковский-3, Бескарагайский -1, Шемонайхинский-3, К-Карагайский-1, Уланский-2, Урджарский -1, Курчумский-1). Обряды купания не будут проводится в 7 районах области (Аягозский, Абайский, Тарбагатайский, Зайсанский, Кокпектинский, Бородулихинский, Жарминский районы).

В Усть-Каменогорске будет действовать 2 официальных места у Левобережного этнографического комплекса и у храма в районе Аблакетка. Иерей Константин Дьяков клирик Андреевского Кафедрального собора присутствующий на встрече отметил, что сразу же после службы в храмах состоится крестный ход в честь праздника Крещения, а затем пройдет процесс водосвятия, и все приступят к совершению православного окунания в купелях, однако само омовение можно провести дома.

В период проведения омовений будут строго следить за соблюдением социальной дистанции и требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РК.

По данным заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, рядом с купелями местными исполнительными органами будут установлены оборудованные раздевалки, места для купания будут оборудованы лестницами, перилами, освещением, обогревательными палатками, а также местами для продажи горячего чая, напитков и т.д. На дежурство помимо спасателей будут задействованы полицейские и бригады скорой помощи. Всего по области будет дежурить более 150 спасателей и 28 единиц техники, а также 2 плавательных средства, 45 медицинских работников и 20 единиц техники, 113 полицейских и 25 единиц техники.

«Наши сотрудники будут уводить от купелей детей, находящихся без присмотра, обеспечивать безопасный сход в проруби и выход из них, организовывать контролируемое купание. А в установленных палатках будут согревать от студеной ночной погоды окунувшихся горожан», - отметил старший офицер УЧС г. Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

Врачи филиала ВКО Центра медицины катастроф отметили, что людям с заболеваниями сердца, дыхательной системы и с нервными заболеваниями лучше избегать купания в ледяной проруби.

Спасатели так же добавили, что отправляясь на крещенское купание необходимо одеться и обуться так, чтобы процесс «раздевания- одевания» занимал как можно меньше времени. Очень кстати будет теплый коврик, чтобы не стоять босым на снегу, махровое полотенце и горячий чай. Спиртные напитки противопоказаны.



