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    Свыше 20 кг марихуаны изъяли у жителя ВКО

    2 Августа 2023, 11:14

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе обыска авто и гаража жителя Глубоковского района было изъято свыше 20 кг марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 июля в ходе проведения ОПМ «Карасора» сотрудниками УПН ДП ВКО совместно с ОКП Глубоковского РОП, ЦКС и спецподразделения УТВ ДП ВКО на автодороге Усть-Каменогорск – Риддер была остановлена автомашина Lada Priora под управлением 37-летнего мужчины.

    «В ходе безотлагательного обыска авто, в багажнике обнаружили полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого находились 20 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной высушенной, общим весом 1943,75 грамм. Также во время обыска гаража, принадлежащему водителю, изъяли пластиковую тару с остатками вещества, сверток полимерный и полиэтиленовый мешок, 2 фляги емкостью 40 литров, наполненные марихуаной, общим весом более 20 кг. Во время допроса задержанный признался в содеянном. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК – незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Видео Борьба с наркотиками
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