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      Туркестанская область

    Свыше 20 иностранцев занимались незаконным сбором лекарственной ферулы

    23 Мая 2022, 13:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Арысского района обнаружили 23 незаконно работающих граждан Узбекистана, которые занимались добычей сока лекарственной травы кеурек (ферулы), произрастающей в степной местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Нелегальных иностранцев задержали в степи, где они устроили палатки и выкапывали лекарственную ферулу.

    Нарушителей привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и выдворили за пределы страны. В отношении же работодателя, гражданина РК, составили административный протокол по статье 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан» и наложили штраф.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК Регионы Природа
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