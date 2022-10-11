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    Свыше 20 человек стали жертвами оползня в Венесуэле

    11 Октября 2022, 09:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не менее 25 человек стали жертвами оползней в венесуэльском городе Лас-Техериас на севере страны. Еще несколько десятков числятся пропавшими без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

    Из-за проливных дождей, принесенных еще несколько дней назад карибским ураганом «Хулия», вышли из берегов несколько рек. Оползни сошли на улицы, грязевой поток заблокировал выходы из домов. В поисково-спасательной операции задействованы более тысячи человек.

    Всего из-за ливней и наводнений в северных районах Венесуэлы повреждены около 20 тысяч зданий. Из-за разрушенной инфраструктуры доставка помощи в пострадавшие районы затруднена.

    Президент страны назвал регион зоной бедствия, а также объявил трехдневный национальный траур по погибшим в Лас-Техериасе.

    Фото:euronews.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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