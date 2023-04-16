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    Свыше 2 тысяч обращений поступило в Конституционный суд с начала года

    16 Апреля 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 4 января по сегодняшний день т.г. в адрес Конституционного суда поступило 2386 обращений от граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Из них осталось 358 обращений, находящихся на стадии предварительного рассмотрения в части соответствия требованиям Конституционного закона «О Конституционном суде». Количество обращений, находящихся на рассмотрении судей, увеличилось до 34. Как и ранее, граждане обращаются с обращениями о пересмотре решений судов – 43%, обеспечении доступа к информации – 3,6%, защите их прав в рамках трудового и пенсионного законодательства – 2%, защите прав в сфере уголовно-исполнительной системы -1,4% и др. Непосредственно по вопросам о признании НПА или отдельных его положений неконституционными в Конституционный суд поступило только 22% обращений», - пояснили в суде.

    По данным ведомства, с 1 января текущего года Конституционным судом из 8 нормативных постановлений вынесено 5 нормативных постановлений по обращениям граждан.

    «Конституционный суд проверил на предмет соответствия Конституции отдельные нормы Налогового кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, законов в сфере государственной службы, пенсионном обеспечении и Уголовно-процессуального кодекса, Социальный кодекс и закона о внесении изменений по вопросам административной реформы. Как и ранее, по итогам еженедельного анализа поступивших обращений из регионов, следует отметить, что наибольшее количество обращений поступило из городов Астана и Алматы, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей», - резюмировали в пресс-службе суда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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