Свыше 2 тысяч домов может подтопить в случае паводков в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На территории Костанайской области в зонах возможного подтопления находятся 90 населенных пунктов. Это 2049 домов, в которых проживают свыше 8 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным заместителя начальника ДЧС области Азамата Оримбаева, согласно многолетнему анализу прохождения паводков, а также результатам погодных условий и обильных осадков первой и второй декады марта, в Костанайской области ожидается ухудшение паводковой обстановки в конце марта - в начале апреля.

«В частности, в Наурзумском, Карасуском, Аулиекольском и Сарыкольском районах.

Особое беспокойство вызывает село Карамырза Карасуского района, где река Тюнтюгур практически ежегодно создает угрозу подтопления. Акимату района поручено провести ряд превентивных мероприятий, в том числе очистку русла реки Тюнтюгур от снега и вывоз снега из населенного пункта, - пояснил Оримбаев. — В зонах возможного подтопления находится 90 населенных пунктов в 20 районах области, это 2049 домов, в которых проживает 8 100 человек. Потенциальная угроза подтопления снята в 5 и минимизирована в 51 населенных пунктах. В 34 —угроза подтопления сохраняется».

К возможным паводкам подготовлено 208 тонн ГСМ, 11 тысяч тонн инертных материалов и более 50 тысяч штук мешкотары. Также ведомством заключено более сотни договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению в случае прихода в дома сельчан большой воды.

В случае, если талые воды все же придут в дома сельчан, то определен 161 пункт сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 12 тысяч человек. В чрезвычайном резерве и резерве на неотложные затраты акиматами заложено свыше 2,2 млрд тенге.

В профилактических целях сотрудники ДЧС будут производить совместно с АО «Казавиаспас» облет паводкоопасных участков, также запланировано проведение взрывных работ на 15 опасных участках рек в 6 районах области.

«С марта областная территориальная система гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности. С 14 марта развернут областной оперативный противопаводковый штаб. На случай осложнения паводковой ситуации в области создана группировка сил и средств служб гражданской защиты, общей численностью почти 3 тысячи человек, 1078 единиц техники, 108 единиц плавсредств, 267 единиц мотопомп», - добавил А. Оримбаев.

Вопрос на особом контроле ведомства и руководства области.



