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    Свыше 2 тысяч человек нарушили карантин в Алматинской области за 2021 год

    21 Февраля 2022, 18:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ -За 2021 год 2260 человек в Алматинской области нарушили карантинный режим, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, за 2021 отчетный год по региону за нарушение требований карантинного режима возбуждено 2260 административных дел.

    «Из всех требований карантинного режима за прошлый год это - нарушение ограничения режима работы - 116, несоблюдение масочного режима (отсутствие маски, перчатки )- 1594, проведение семейных, памятных мероприятий- 357, несоблюдение численности лимита-31, несоблюдение дезинфекционного режима- 4, другие- 158», - сообщили в ведомстве.

    Кроме того, составлено 2147 протоколов об административном правонарушении, прекращено 113 административных дел за отсутствием состава административного правонарушения по статье 64-1 КоАП.

    «По нарушению требований карантинного режима применено 2147 административных штрафов на сумму 173 330 370 тенге, по которым взыскано в доход государства 161 644 865 тенге. 27 материалов административного дела были переданы в суд», - добавили в ДСЭК области.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК
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