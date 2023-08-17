Свыше 2 млрд тенге задолжали столичные автовладельцы государству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 2,1 млрд тенге. Вместе в процессе проведения рейдовых мероприятий взыскано 97 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДГД по Астане.

Департаментом государственных доходов по городу Астана совместно с Управлением полиции города Астаны и региональной палатой частных судебных исполнителей проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» по взысканию налоговой задолженности за автотранспортные средства.

«На сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 2,1 млрд тенге. Вместе в процессе проведения рейдовых мероприятий взыскано 97 млн тенге. В ходе проведения мероприятий за неуплату налога более 20 внедорожников марки Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Tundra и другие с объемом двигателя свыше 4 000 куб. см. водворены на штрафстоянку», - сообщили в ведомстве.

В дальнейшем мероприятие будет продолжаться регулярно до конца года.

При этом задолженность можно проверить с помощью сайта kgd.gov.kz и мобильных приложений «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня.