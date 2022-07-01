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    Свыше 2 млрд тенге выделили на развитие массового спорта в Шымкенте

    1 Июля 2022, 14:33

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аким города Шымкента на брифинге в СЦК ответил на вопрос журналиста о том, считает ли градоначальник оправданным выделенные средства на поддержку футбольного клуба «Ордабасы». По его словам, «Ордабасы» расходует эти средства на участие в больших соревнованиях и достойно проявляет себя на арене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство поручило каждому региону в равном количестве выделить средства. Поэтому нашему клубу было выделено 1,2 млрд тенге. Футбольный клуб «Ордабасы» принимает участие в больших соревнованиях, достойно проявляет себя. Что касается развития массового спорта, на эти цели выделено 2,3 млрд тенге только в этом году. Это немаленькая сумма. В результате свыше 18 тыс. детей сегодня бесплатно посещают кружки по 18 видам спорта», - прокомментировал аким Шымкента.

    Мурат Айтенов отметил, что с целью развития детского спорта в регионе реализуется проект «Лига молодежи Шымкента». В прошлом году 141 школа приняла участие в проекте. А в этом году заинтересованность проявила 151 школа. Таким образом, свыше 6 тыс. детей занимаются спортом в регионе.

    «Во многих населенных пунктах наши дети не имеют возможности заниматься спортом. Поэтому построили 115 спортивных площадок. В этом году их количество достигнет 190», - добавил Мурат Айтенов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акимат Спорт Шымкент Финансы
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