Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Свыше 2,8 млрд тенге пытались вывезти через границу Казахстана

    16 Августа 2023, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель начальника департамента пограничного контроля погранслужбы КНБ РК Гани Агадилов сообщил, что сотрудники ведомства пресекли попытку вывоза иностранной валюты на сумму свыше 2,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 324 случаях предотвращен вывоз иностранной валюты на сумму свыше 2,8 млрд тенге и 12 попыток незаконного ввоза ювелирных изделий на сумму более 184 млн тенге», - сказал Гани Агадилов на брифинге Комитета национальной безопасности по итогам работы пограничной службы в первом полугодии текущего года.

    Спикер также сообщил, что выявлены лица, пытавшиеся переправить оружие через границу.

    «В 166 случаях пресечены попытки незаконного перемещения через границу оружия различного калибра и боеприпасов. Выявлено и передано на экспертизу 3 335 книг и брошюр религиозного характера», - добавил первый заместитель начальника пограничного контроля.

    Ранее сообщалось, что за первое полугодие текущего года на государственной границе было выявлено и пресечено 1 183 правонарушения.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Борьба с преступностью Пограничники КНБ Граница
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 175 тысяч вейпов на 350 млн тенге изъято в Жамбылской области
    Причины скопления машин на границе с Кыргызстаном назвали в Минфине РК
    Касым-Жомарту Токаеву доложили о нейтрализации радикальной группы, планировавшей теракты в Казахстане
    В КНБ РК разъяснили ситуацию в пунктах пропуска на границе
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области