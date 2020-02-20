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    Свыше 2,6 млн бутылок алкоголя изъяли из нелегального оборота в Алматы

    20 Февраля 2020, 16:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в прошлом году изъяли из оборота 2,6 млн бутылок алкоголя и 71 тыс. пачек сигарет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции департамент государственных доходов по Алматы за 12 месяцев прошлого года выявил 2 660 814 бутылок нелегального оборота алкогольной продукции на общую свыше 882,2 млн тенге.

    «По данным фактам 200 налогоплательщиков привлечены к административной ответственности на сумму штрафа свыше 52 млн тенге. В связи с чем субъектам предпринимательства стоит задуматься, осуществлять ли незаконную деятельность дальше или получить лицензию и работать в соответствии с действующим законодательством РК», - сообщили в пресс-службе ДГД по Алматы.

    Вместе с тем департамент также ведет активную работу в сфере нелегального оборота нефтепродуктов и табачных изделий.

    Так, за 12 месяцев 2019 года органы государственных доходов Алматы в ходе проверочных мероприятий установили оборот 71 934 пачек сигарет с нарушением законодательства.

    «Выявлено нелегального оборота нефтепродуктов свыше 180 тонн, 21 налогоплательщик привлечен административной ответственности на сумму штрафа в размере 1515 тыс. тенге, уплачено 1465 тыс. тенге», - отметили в ведомстве.

    В ДГД напомнили о том, что с 2019 года выдача лицензии осуществляется за один день. Кроме того, упрощен список документов, необходимых для получения лицензии: копия договора аренды или договора безвозмездного пользования (в случае заключения договора на срок менее года) и копия документа об уплате сбора в размере 100 МРП (за 2019 год – 252 500 тенге для розничной лицензии).

    Для удобства и экономии времени можно подать заявление через портал «электронного правительства», приложив отсканированный вариант документов и заполнив форму сведений к квалификационным требованиям.

    «В этой связи, предпринимателям, намеревающимся заниматься продажей алкоголя в магазинах, кафе и ресторанах, советуем самостоятельно (без обращения к посредникам) подавать заявление и получать лицензию на алкоголь за один день», - добавили в ведомстве.

    Департаментом государственных доходов по г. Алматы на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нелегального оборота алкогольной продукции. Основными вопросами проверки являются наличие и подлинность учетно-контрольных марок и сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, наличие лицензии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Борьба с преступностью Минфин РК
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