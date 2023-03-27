Свыше 2,5 тысячи человек разыскивается по подозрению в совершении преступлений - Генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Органы уголовного преследования Казахстана за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивали более 3000 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел, 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи. 250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск», - сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в ведомстве, благодаря налаженному сотрудничеству с иностранными государствами, установлено местонахождение 600 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений, большинство из них скрываются в Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки, в Турецкой Республике, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кыргызской Республике, в Республике Узбекистан и в Украине.

«К примеру, в текущем году задержаны 6 подозреваемых в совершении преступлений, вызвавших общественный резонанс (4 - по убийству, 2 - за организацию и руководство финансовыми пирамидами). По остальным лицам совместно с правоохранительными органами других стран проводятся мероприятия по их задержанию», - заключили в ведомстве.



