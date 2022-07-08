Свыше 2,2 тыс. казахстанцев ревакцинировались против КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 8 июля, в Казахстане I компонентом провакцинировано 9 529 647 человек, II компонентом 9 313 733 человек.

Продолжается кампания по ревакцинации, количество ревакцинированных достигло 4 844 388 человек (+2 263). Днем ранее эта цифра составляла 4 842 125 человек.

Ниже представлены данные по вакцинации в разрезе регионов.