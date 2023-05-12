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    Свыше 19 млн тенге штрафов заплатили недобросовестные строители в Жамбылской области

    12 Мая 2023, 20:35

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход строительно-монтажных работ объектов в регионе находится под контролем профильных ведомств. В отношении недобросовестных подрядчиков в рамках закона принимаются меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областного управления строительства, в 2023 году планируется к реализации 256 проектов, до конца года будет введен в эксплуатацию 181 объект, остальные переходящие.

    «В текущем году выделены средства для разработки проектно-сметной документации по 71 проекту, из них 20 уже прошли госэкспертизу, - сообщил руководитель облуправления строительства Данияр Абдибеков. – Уделяется большое внимание фактам отставания от графиков строительных работ».

    На очередном заседании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова были заслушаны отчеты руководителей управлений строительства, государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

    «Главное требование ко всем подрядчикам – соблюдение двух важных параметров - качества работ и сроков исполнения, - подчеркнул глава региона. - Профильному ведомству поручено обеспечить строгий контроль за ходом строительно-монтажных работ, оперативно принимать необходимые меры в отношении недобросовестных подрядчиков».

    Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Кайрат Бисембаев отметил, что с начала года проведены внеплановые проверки 42 строящихся на территории области объектов.

    «В результате проверок выдано 27 предписаний, возбуждено 75 административных дел, наложено штрафов на сумму 19 221 705 тенге. В частности, к административной ответственности привлечено 49 заказчиков, 18 подрядных организаций, один проектировщик, три компании, осуществляющие авторский надзор и четыре компании, осуществляющие технический надзор», - сообщил Кайрат Бисембаев.

    По итогам проверок приостановлено действие аттестатов эксперта технического надзора ТОО «DACO Инжиниринг» и ТОО «НеоГеоСтройпроект» на 6 месяцев. Кроме того, вступило в законную силу решение по лишению лицензии ТОО «ЕРК-Астана», генерального подрядчика проекта по строительству Дома культуры на 149 мест в селе Кайрат Жуалынского района и ряда других объектов, отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 21 инспектор технадзора в Таразе наказан за халатность. В 2022 году в областном центре на бюджетные средства осуществлены строительно-монтажные работы на 137 объектах - строительство 134-х объектов и капитальный ремонт трех объектов. Проведен контроль за ходом строительства 180 коммерческих объектов, возводимых на частные инвестиции, в ходе их возведения допущены существенные недостатки. Не выдерживает никакой критики деятельность службы технадзора, заявил аким города Тараза Бахытжан Орынбеков.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Строительство
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