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    Свыше 180 семей получат жилье в Аягозском районе ВКО

    27 Декабря 2021, 17:38

    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области ведется планомерная работа по обеспечению жильем семей, стоящих в очереди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Как рассказал аким района Сеилбек Искаков, к 30-летию Независимости Республики Казахстан в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» в Аягозе ввели в эксплуатацию 29 двухквартирных домов и 50 одноквартирных. На сегодняшний день в рамках данной программы ключи получили 58 семей.

    «50 одноквартирных жилых домов кредитного назначения будут реализованы через «Отбасы» банк. Стоимость 1 квадратного метра жилья составляет 150 тысяч тенге. Кроме того, планируется выдача ключей от 39 двухквартирных жилых домов, которые будут приобретены через оффтейк контракт. Проекты позволят обеспечить жильем 186 семей, стоящих в очереди на жилье», – сообщил Сеилбек Искаков.

    Также, по его словам, в этом году на участие в программы «Бақытты отбасы» заявки подали 133 семьи, подтверждение получила 31 семья. В настоящее время 24 из них уже получили жилье.

    Ведется строительство двух пятиэтажных домов на северном въезде города Аягоз. Завершить работы планируется в конце 2022 года.

    Объем ввода жилья в Аягозском районе на конец 2021 года ориентировочно составит свыше 73 тысяч кв. м. По сравнению с 2020 годом ожидается рост на 290,5%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Строительство Жилье
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