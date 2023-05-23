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    Свыше 18 тысяч демонстрантов собрались на митинге в Брюсселе

    23 Мая 2023, 14:51

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник более 18 тысяч демонстрантов вышли на митинг за улучшение социальных условий и сохранение прав на забастовки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным бельгийских СМИ, активисты христианских, либеральных и социалистических профсоюзов вышли на улицы Брюсселя в знак ухудшения социальных условий трудящихся и «размывания» их прав на забастовки.

    Демонстрация началась с выступлений профсоюзных лидеров недалеко от Северного железнодорожного вокзала Брюсселя. Далее митингующие прошли мимо зданий Федерации работодателей Бельгии (VBO), здания Брюссельского суда. Шествие завершилось у Южного железнодорожного вокзала бельгийской столицы.

    Профсоюзы заявляют, что посягательства на права трудящихся на забастовку в форме преследования судебными приставами, полицией, неприемлемы.

    В начале марта текущего года сеть местных супермаркетов Delhaize объявила, что намерена предоставить франшизу всем из 128 магазинов, которыми в настоящее время управляет компания. По этому случаю в магазинах Delhaize прошли забастовки персонала, а часть служащих начала блокировать распределительные центры.

    В связи с массовыми митингами движение общественного транспорта в столице Бельгии в понедельник было частично блокировано.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости
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