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    Свыше 17 тысяч правонарушений выявили полицейские в Шымкенте

    29 Октября 2022, 10:15

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свыше 17 тысяч правонарушений выявили шымкентские полицейские в ходе ОПМ «Участок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Участковые инспекторы полиции посетили порядка 116 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов, расположенных на территории города. Из них проверено свыше 2,7 тыс. сдаваемых в аренду квартир, выявлено 155 проживающих в них граждан РФ. Также были доставлены в приемник-распределитель 129 лиц, занимающихся попрошайничеством и не имеющих места жительства. Выявлено 365 подростков, находящихся в ночное время без законных представителей и 40 – нарушивших общественный порядок. Проверено 3305 человек, состоящих на учете в органах внутренних дел.

    Кроме того, проверено 4219 владельцев оружия, 43 лица привлечены к административной ответственности за нарушение порядка регистрации и хранения оружия. Изъято 2 незарегистрированных оружия.

    Всего к административной ответственности привлечено свыше 165 тысяч лиц, за нарушение миграционного законодательства – 199 иностранных граждан, за проживание без регистрации составлены протоколы по ст. 492 КоАП РК в отношении еще 935 граждан.

    Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» продлится до 1 ноября.


    Фото: Polisia.kz .

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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