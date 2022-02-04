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      Акмолинская область

    Свыше 17 тысяч новых рабочих мест предстоит создать в Акмолинской области

    4 Февраля 2022, 11:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается реализация десяти переходящих проектов Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Азамат Жанбеталин, основная работа в сфере занятости и социальной защиты в регионе направлена на снижение уровня безработицы, трудоустройство безработных граждан, развитие продуктивной занятости, а также поддержку социально-уязвимых групп населения.

    «В 2021 году была продолжена реализация Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, которая направлена на обеспечение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест и повышения доходов граждан. В рамках Дорожной карты занятости приобретена модульная школа на 110 мест в селе Тонкерис Целиноградского района. Кроме того, велась реализация 10 проектов по строительству четырех школ на три тысячи мест, двух детских садов, трех общежитий для студентов колледжей, административного здания ЦОН. Завершение строительства данных объектов планируется в 2022-2023 годах. Создано 377 временных рабочих мест», - поделился А. Жанбеталин.

    Как добавил собеседник, перед сферой занятости и социальной защиты населения региона на 2022 год стоит несколько основных задач. Среди них - снижение уровня безработицы за счет создания свыше 17 тысяч новых рабочих мест, в том числе более 10 тысяч постоянных; вовлечение безработного населения, в том числе молодежи, в активные меры занятости в рамках развития продуктивной занятости; своевременная реализация 10 переходящих проектов Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы; своевременная работа по поддержке и оказанию социальной помощи малообеспеченным и многодетным семьям, а также лицам с ограниченными возможностями.

    Ранее сообщалось, что 1240 новых мест для дошкольников планируется создать в 2022 году в Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Социальная поддержка Занятость Регионы Казахстана Молодежь Дорожная карта Трудоустройство
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