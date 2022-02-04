Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно статданным, за 2021 год введено в эксплуатацию 17,1 млн кв.м жилья, что составляет 111,4% к аналогичному периоду 2020 года. Ввод жилья к годовому плану составил 100,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Всего по республике сдано в эксплуатацию 151 192 жилых строений, из которых 41 250 – индивидуальные жилые дома.

Инвестиции в жилищное строительство составили 2,4 трлн тенге, что выше на 19,1 % к аналогичному периоду 2020 года.

«Объемы ввода жилья увеличились во всех регионах. Лидерами по итогам 2021 года являются Мангистауская (119%), Акмолинская (115,8%), Жамбылская (112,9%) и Павлодарская (112,3%) области, а также Алматы (116,6%) и Шымкент (116,1%). При этом, положительная динамика наблюдается во всех регионах, за исключением Карагандинской (98,5%) и Кызылординской (93,8%) областей», - сообщило МИИР РК.