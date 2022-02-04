Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году

    4 Февраля 2022, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно статданным, за 2021 год введено в эксплуатацию 17,1 млн кв.м жилья, что составляет 111,4% к аналогичному периоду 2020 года. Ввод жилья к годовому плану составил 100,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Всего по республике сдано в эксплуатацию 151 192 жилых строений, из которых 41 250 – индивидуальные жилые дома.

    Инвестиции в жилищное строительство составили 2,4 трлн тенге, что выше на 19,1 % к аналогичному периоду 2020 года.

    «Объемы ввода жилья увеличились во всех регионах. Лидерами по итогам 2021 года являются Мангистауская (119%), Акмолинская (115,8%), Жамбылская (112,9%) и Павлодарская (112,3%) области, а также Алматы (116,6%) и Шымкент (116,1%). При этом, положительная динамика наблюдается во всех регионах, за исключением Карагандинской (98,5%) и Кызылординской (93,8%) областей», - сообщило МИИР РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Строительство Жилье МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии