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    Свыше 17 кг марихуаны готовили на продажу двое жамбылцев

    16 Сентября 2022, 07:46

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жителей Жамбылской области, готовивших на продажу марихуану в особо крупном размере, задержали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» на посевном поле вдоль дороги сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в возрасте 33 и 34 лет.

    «Полицейские застали мужчин за употреблением наркотиков. Данный факт подтвердило медицинское освидетельствование. На месте задержания при осмотре близлежащей территории обнаружена скошенная и расфасованная по мешкам марихуана высушенная общим весом 17,5 кг. Также обнаружен гашиш весом 145 гр.», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания города Тараза.

    Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

    Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    Как сообщалось ранее, в Жамбылской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022». Его целью является пресечение наркотрафика из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в другие регионы. Сотрудники полиции выявляют и пресекают факты заготовки и вывоза наркотиков.

    Всего с начала проведения «Карасора-2022» уничтожено более ста тонн дикорастущей конопли.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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