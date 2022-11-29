Свыше 166,7 тыс. тонн излишков зерна собрали жамбылские хлеборобы в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Государственная поддержка и крупные инвестиции в сельское хозяйство позволяют жамбылским аграриям добиваться ощутимых успехов. Свыше 30 млрд тенге направлено в этом году на развитие жамбылского сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Ербол Жиенкулов, на 2022 год на развитие сельского хозяйства в регионе выделено 30,3 млрд тенге. На сегодняшний день оказана поддержка более 11 тыс. сельхозтоваропроизводителям.

«С начала года в сельскохозяйственной отрасли региона произведено продукции на 526,9 млрд тенге. В том числе в земледелии - на 359,9 млрд тенге, в животноводстве — на 166,3 млрд тенге. Рост по сравнению с прошлым 2021 годом составил 39,5%. В основной капитал сельского хозяйства привлечено 18,9 млрд тенге инвестиций, в основной капитал производства продуктов питания инвестировано 1,7 млрд тенге», - отметил спикер.

По словам руководителя облуправления сельского хозяйства, в 2022 году посевные площади сельскохозяйственных культур в регионе увеличились на 5,4 тыс. га. Теперь общий объем сельхозплощадей достигает 756,2 тыс. га.

«В этом году зерновыми культурами было засеяно 371 тыс. га. При этом средняя урожайность с каждого гектара составила 17,1 центнера. Собрано 633,4 тыс. тонн зерна, получено свыше 166,7 тыс. тонн излишков. Засеяно 72,7 тыс. га площадей под овощные и бахчевые культуры, по сравнению с минувшим годом площади под эти культуры увеличены на 6,3 тыс. га. На сегодняшний день с этих площадей собрано более 1,5 млн тонн овощей и 524 тыс. тонн бахчевых», - отметил спикер.

В жамбылском регионе более 52% валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводческую отрасль.

С начала года экспортировано 1,5 тыс. тонн мяса. Наблюдается рост поголовья скота, сейчас общее количество скота в регионе составило 4,1 млн голов, рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 5,1%. В результате удельный вес племенного крупного рогатого скота в области составил 26%, а удельный вес племенных овец - 30%.

Основой достижения высокой урожайности является обновление сельскохозяйственной техники. В регионе с начала года приобретено 1 242 единиц сельхозтехники, обновлено на 10,1%. Для стимулирования модернизации сельхозтехники осуществляется государственная поддержка - за приобретенную технику аграриями направлено 457 заявок, выплачено 1,6 млрд тенге субсидий. Обновление техники и меры государственной поддержки в этом направлении продолжаются, отметил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Ербол Жиенкулов.



