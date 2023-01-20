Свыше 164 тысяч контрафактных товаров уничтожили в Алматы за два года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Алматы сообщает, что за последние два года в мегаполисе было изъято и направлено на уничтожение свыше 164 тысяч контрафактных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, в основном выявленная контрафактная продукция в Казахстане приходилась на спортивную одежду, бренды люксовых марок, алкоголь, автозапчасти, технику и другие товары народного потребления.

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводятся целенаправленные работы, направленные на снижение «теневой» экономики и обеспечение защиты прав и интересов субъектов предпринимательства», - сообщили в пресс-службе ДЭР по Алматы.

Так, сотрудниками ДЭР по Алматы выявлен факт незаконного изготовления и реализации контрафактных дезинфицирующих средств марки «Септохим» в крупном размере. В ходе проведенных оперативно–розыскных мероприятий задержаны лица, незаконно производившие данную продукцию, а также установлены офис компании и производственный цех. Сумма причиненного материального ущерба составила 20,3 млн тенге.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт изготовления и сбыта контрафактной продукции в виде автозапчастей от известных автомобильных компании. В ходе досудебного расследования ущерб в размере 998 млн тенге возмещен полностью.

Представитель одной из автомобильных компании, юрист по интеллектуальной собственности Жанат Нурмагамбетов поблагодарил сотрудников ДЭР по Алматы за оперативные меры и добросовестное расследование экономических преступлений.

«В рамках досудебных производств только за последние два года было изъято и направлено на уничтожение свыше 164 тысяч контрафактных товаров, что является самым высоким показателем по всей стране за последние 12 лет. От себя лично и от имени правообладателей выражаем огромную благодарность сотрудникам ДЭР по Алматы», - поблагодарил он.



