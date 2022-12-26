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    Свыше 1600 преступлений раскрыли полицейские в течение суток

    26 Декабря 2022, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции в течение суток раскрыли свыше 1600 преступлений. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2754 преступления, 1670 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 8 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, раскрыты 40 грабежей, 376 краж чужого имущества», - сказала на онлайн-брифинге Шугыла Турлыбек.

    Ранее в Министерстве внутренних дел РК сообщили о миграционной ситуации в стране. По информации ведомства, в страну в этом году въехали более 5 млн иностранцев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК
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