Свыше 1600 преступлений раскрыли полицейские в течение суток

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции в течение суток раскрыли свыше 1600 преступлений. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2754 преступления, 1670 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 8 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, раскрыты 40 грабежей, 376 краж чужого имущества», - сказала на онлайн-брифинге Шугыла Турлыбек.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК сообщили о миграционной ситуации в стране. По информации ведомства, в страну в этом году въехали более 5 млн иностранцев.



