Свыше 160 мероприятий планируют провести в Астане в мае

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Свыше 160 мероприятий планируют провести в столице в мае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elorda.info.

В последнем месяце весны жители столицы отметят сразу три знаменательных праздника: 1 Мая — День единства народа Казахстана, 7 мая — День защитника Отечества и 9 Мая — День Победы.

Сообщается, что 1 мая во всех районах города с 12.00 до 15.00 пройдут праздничные концерты, театрализованные и цирковые представления, мероприятия для детей, спортивные состязания и торговая ярмарка. В районе «Сарыарка» гуляния состоятся на площади перед администрацией города Астаны, в «Алматы» — в триатлон-парке, в районе «Байқоңыр» — на Аллее писателей, а в районах «Есиль» и «Нура» — у монумента «Байтерек».

В этот день в Мемориально-музейном комплексе «АЛЖИР» в 11.00 пройдет выставка «Ұлт бірлігі — ұлы байлық».

В театре «Қуыршақ» в 12.00 и 14.00 зрителям представят концертную программу «Алдар и его друзья».

3 мая в 19.00 Музыкальный театр юного зрителя поставит музыкальную композицию «Чем дальше мы уходим от войны…».

4 мая в 14.30 в скейтпарке по улице А. Храпатого ожидается открытие бюста ученого, философа, врача Ибн Сины (Авиценны) с участием глав государств Республики Казахстан и Республики Таджикистан.

7 мая в 12.00 состоится праздничный концерт под открытым небом перед зданием Nomad City Hall.

Ко Дню защитника Отечества с 18.00 до 22.00 на площади у монумента «Байтерек» пройдет праздничный концерт.

8 мая в 17.00 во Дворце мира и согласия астанчане могут посетить представление «Ерлік жайлы естеліктер» с участием Главы государства РК.

8 мая в 19.00 в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова покажут спектакль Д. Исабекова «Тыныштық күзетшісі».

9 мая на площади Защитников Отечества пройдет церемония возложения венков славы.



