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    Свыше 16,5 тысячи заявок на 189 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»

    10 Марта 2020, 17:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 27 940 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации программы «7-20-25» на 5 марта 2020 года принято 27 940 заявок на получение займа на сумму 317,2 млрд тенге. Из них одобрено 16 506 заявок на предоставление займа на сумму 189,2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

    Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Жилье Пять социальных инициатив Общество
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