Свыше 16,3 млрд тенге на ремонт коммунальной инфраструктуры города Семей выделило Правительство

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Свыше 16,3 млрд тенге выделены из резерва Правительства РК на ремонт коммунальной инфраструктуры в городе Семее. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.



Протяженность сетей теплоснабжения в Семее составляет 322 км, их средний износ – 68%. На отдельных участках тепловые сети изношены на 100% (введенные в эксплуатацию с 1966 года). В прошлый отопительный сезон на сетях города произошло 337 аварий, что на 21% больше, чем годом ранее.

В целях минимизации риска наступления чрезвычайной ситуации, бесперебойного прохождения отопительного сезона, предоставления качественных услуг теплоснабжения в городе Семее в отопительный период акиматом области определены наиболее изношенные участки теплосетей, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на проведение ремонтных работ.

Выделенные из резерва Правительства средства будут направлены на реконструкцию 5,8 км магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до павильонов 1,2,3,4 с заменой сетевой насосной группы в Семее.

Напомним, 15 декабря в 00:34 на ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. Пожар полностью ликвидирован. В результате возгорания была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. Военнослужащими воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме.