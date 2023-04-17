Свыше 150 тысяч человек трудоустроены в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 222,5 тысячи человек. 152,2 тысячи были трудоустроены, из них 48,8 тысячи – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На субсидируемые рабочие места трудоустроены 103,4 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места – 12,1 тысячи; на молодежную практику – 5,8 тысячи; на общественные работы – 76 тысяч; по проектам «Первое рабочее место» – 2,1 тысячи, «Контракт поколений» – 66 человек, «Серебряный возраст» – 7,4 тысячи казахстанцев.

Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачены 14 тысяч безработных, из них 12,4 тысячи завершили обучение.

Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» охвачены 53,6 тысячи человек, из них завершили и получили сертификаты 39,6 тысячи.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности 40,9 тысячи казахстанцев прошли социальную профориентацию.