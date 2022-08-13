Свыше 150 км дорог не имеют асфальтового покрытия в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На встрече с журналистами аким Уральска Миржан Сатканов проинформировал о состоянии городских дорог. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

По словам градоначальника, в Уральске 615 км автомобильных дорог, половина из которых нуждается в ремонте, а 155 км вообще не имеют асфальтового покрытия.

«Все жители улиц просят асфальт, а это огромные деньги. Мы ремонтируем основные улицы, но и они быстро приходят в плохое состояние из-за большой нагрузки, интенсивность движения на этих улицах высокая. Лично мое мнение, не нужно делать ямочный ремонт – нужно сразу делать средний ремонт дорог. И это своего рода колесо. Только мы отремонтируем одну дорогу, другая уже требует ремонта и так все время. Я считаю, что нужно ежегодно проводить ремонт на основных дорогах, и строить на двух - трех улицах в разных частях города. К примеру, сделаем Абулхаир хана, нужно отремонтировать Шолохова и тут же приступать к ремонту дороги по улице Сырыма Датова. Старый асфальт будем класть на те дороги, где покрытия вообще никогда не было. Проблема еще в том, что республика не дает нам денег на ремонт, нет такой программы. Из республиканского бюджета средства выделяются для проведения работ на дорогах республиканского и районного значения. Есть программы «Ауыл – Ел бесігі» и «Моногрод», а для нас программ нет, поэтому необходимо изыскивать средства из местного бюджета. Деньги государство выделяет только на реконструкцию дорог», - сообщил Миржан Сатканов.

Напомним, Западно-Казахстанская область занимает последние строки по республике по качеству дорог.



