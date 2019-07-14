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    Свыше 150 человек задержали в Париже в День взятия Бастилии

    14 Июля 2019, 23:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 152 человека были задержаны в воскресенье во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BFM TV.

    Большинство правонарушений, о которых сообщают силовики,связанные с «организацией необъявленных демонстраций», «актами насилия вотношении лиц, охраняющих общественный порядок», «посягательством наобщественное имущество» или «незаконным ношением оружия».

    В воскресенье в Париже прошел военный парад в честьнационального праздника - Дня взятия Бастилии. Присоединившиеся к зрителямпарада несколько десятков человек из движения «желтых жилетов» освисталиоткрывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал по Елисейскимполям.

    После парада на Елисейских полях отдельные группы активистовпытались возвести баррикады, подожгли мусорные урны и вступили в столкновения сполицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

    На этот раз участники протестного движения не надели своихсветоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию,запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества.

    Photo/Kamil Zihnioglu

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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