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    Свыше 15 тысяч сертификатов о происхождении товара выдали в Карагандинской области в 2022 году

    6 Января 2023, 01:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за 2022 год было выдано свыше 15 тысяч сертификатов о происхождении казахстанского товара. Этот документ, оформляемый Палатой предпринимателей, дает определенные преимущества отечественным товаропроизводителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на внешние факторы, карагандинские производители продолжают осваивать новые направления деятельности, выпускают новые линейки товаров. Предприятия региона нарастили объемы экспорта», – отметили в Палате предпринимателей Карагандинской области.

    По сравнению с 2021 годом количество заявок увеличилось.

    Формы сертификатов разные. К примеру, сертификаты о происхождении товара экспортных форм оформляются для получения тарифных преференций в стране назначения (снижение или освобождение от таможенных пошлин), нетарифного регулирования (запреты, ограничения на ввоз/вывоз товара). Сертификат формы СT-KZ предназначен для внутреннего обращения для участия в закупках товаров, при вывозе товаров со свободных складов и свободных экономических зон.

    Индустриальный сертификат был введен в 2019 году. Он свидетельствует о статусе отечественного производителя.

    Для удобства предпринимателей процесс выдачи сертификатов о происхождении товаров полностью автоматизирован. Подать электронную заявку на получение сертификата можно на сайте: https://doc24.kz/.

    По информации РПП, в области увеличивается и доля местного содержания. Сегодня 637 предприятий малого и среднего бизнеса в регионе работают на производственные и потребительские нужды крупных компаний. В 2022 году около 100 предприятий заключили договоры с промышленными гигантами на 44,3 млрд тенге.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Экономика
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