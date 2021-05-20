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    11:51, 20 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 15 тысяч объектов нарушили карантин в Казахстане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За несоблюдение режима карантина в Казахстане приостановлена деятельность более 70 объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

    По информации ведомства, среди основных нарушений режима ограничений: функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

    С 1 января по 17 мая текущего года мониторинговые группы провели 85 118 рейдов, которыми были охвачены 530 887 объектов. По итогам проверок было выявлено 15170 объектов-нарушителей (2,8%). Самыми частыми нарушителями стали предприниматели Восточно-Казахстанской (3746), Туркестанской (2344), Алматинской (984) областей, городов Алматы (2115) и Шымкент (1666).

    В ходе работы проведено 2 662 внеплановых проверок, выдано 2 438 предписаний, передано материалов в суд – 281, приостановлена деятельность 73 объектов.

    8 613 объектам и 6 576 физическим лицам наложен административный штраф на общую сумму более 1,210 млрд. тенге. Физические лица привлечены к ответственности в основном за несоблюдение масочного режима в общественных местах (в закрытых помещениях, транспорте).


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