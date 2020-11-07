Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Свыше 15 тысяч казахстанцев трудоустроились по программе «Дорожная карта занятости» - Алтай Кульгинов

    7 Ноября 2020, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-прием граждан. Основные вопросы, с которыми горожане пришли на прием, касаются жилья, медицинской помощи, образования, трудоустройства. Все они взяты на контроль. Об этом на своей странице в сети Instagram написал Алтай Кульгинов.

    «В конце рабочей недели провел очередной традиционный приём граждан. Решение вопросов хотя бы одного человека улучшает не только его условия, но и его семьи, родных.

    Основные вопросы горожан касаются жилья, медицинской помощи, образования, трудоустройства и т.д. Жильё выдаётся строго по очерёдности. Кроме того, есть ряд жилищных программ. Совместно с Казахстанской ипотечной компанией в разы расширили перечень получателей соцквартир: помимо работников сфер образования и здравоохранения вошли соцработники, работники ДЧС, департамента полиции, деятели культуры и спорта.

    Также расширили категорию получателей жилищных сертификатов. Если ранее в списке были только неполные семьи, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, то сейчас включили в перечень все категории социально уязвимых слоев населения, в том числе детей-сирот.

    Для принятия участия в жилищных программах помогаем нашим горожанам в обучении и повышении квалификации, трудоустройстве. В этом году только по программе «Дорожная карта занятости» трудоустроили свыше 15 тысяч человек. Половину трудоустроили через Центр занятости.

    Озвученные на приемах граждан вопросы берём на контроль. Онлайн-приёмы граждан проводим еженедельно», – написал Алтай Кульгинов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам