Свыше 15 тысяч казахстанцев трудоустроились по программе «Дорожная карта занятости» - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-прием граждан. Основные вопросы, с которыми горожане пришли на прием, касаются жилья, медицинской помощи, образования, трудоустройства. Все они взяты на контроль. Об этом на своей странице в сети Instagram написал Алтай Кульгинов.

«В конце рабочей недели провел очередной традиционный приём граждан. Решение вопросов хотя бы одного человека улучшает не только его условия, но и его семьи, родных.

Основные вопросы горожан касаются жилья, медицинской помощи, образования, трудоустройства и т.д. Жильё выдаётся строго по очерёдности. Кроме того, есть ряд жилищных программ. Совместно с Казахстанской ипотечной компанией в разы расширили перечень получателей соцквартир: помимо работников сфер образования и здравоохранения вошли соцработники, работники ДЧС, департамента полиции, деятели культуры и спорта.

Также расширили категорию получателей жилищных сертификатов. Если ранее в списке были только неполные семьи, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, то сейчас включили в перечень все категории социально уязвимых слоев населения, в том числе детей-сирот.

Для принятия участия в жилищных программах помогаем нашим горожанам в обучении и повышении квалификации, трудоустройстве. В этом году только по программе «Дорожная карта занятости» трудоустроили свыше 15 тысяч человек. Половину трудоустроили через Центр занятости.

Озвученные на приемах граждан вопросы берём на контроль. Онлайн-приёмы граждан проводим еженедельно», – написал Алтай Кульгинов.