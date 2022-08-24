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    Свыше 15 млн саженцев высадят в этом году в Актюбинской области

    24 Августа 2022, 15:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вопросы реализации мероприятий по лесовосстановлению были обсуждены на совещании в акимате области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Совещание прошло под председательством акима области Ондасына Уразалина. В его работе приняли участие руководители ряда государственных органов, акимы г. Актобе и районов области в режиме видеоконференции.

    В течение 5 лет на землях государственного лесного фонда Актюбинской области планируется посадить 60,2 млн саженцев лесных пород деревьев на площади свыше 30,7 тыс. гектаров.

    В текущем году запланировано высадить более 15,3 млн саженцев на площади 7,3 тыс. гектаров. Минувшей весной на территории государственного лесного фонда было высажено всего около 5,6 млн саженцев.

    Связано это с тем, что в результате весеннего половодья были подтоплены питомники некоторых лесохозяйственных учреждений, поэтому запланированные объемы посадки лесных культур в период весеннего озеленения остались невыполненными. Однако, запланированные объемы будут полностью выполнены в осенний период.

    Аким области поручил уполномоченным органам ответственно отнестись к высадке деревьев, чтобы приживаемость саженцев была максимально высокой.

    В ходе совещания также был рассмотрен вопрос опустынивания территорий. Было отмечено, что в рамках мероприятий по борьбе с опустыниванием, в 2021 году был разработан рабочий проект по закреплению песка в 5 населенных пунктах Иргизского района. В настоящее время рассматривается вопрос выделения денежных средств на его реализацию. Между тем, средства для реализации аналогичного проекта в 6 населенных пунктах Байганинского района уже выделены.


    Фото: пресс-служба Акимата Актюбинской области

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Актюбинская область Экология Акимат
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