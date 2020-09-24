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    Свыше 15 млн казахстанцев застрахованы в системе ОСМС - Болат Токежанов

    24 Сентября 2020, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в ОСМС застрахованы свыше 15,3 млн человек. Вне системы медстрахования на 1 сентября все еще находятся 3,4 млн человек. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период ЧП часть населения лишилась доходов и возможности делать взносы. Фонд инициировал ряд предложений в Правительство для восстановления статуса застрахованности тем, кто лишился его именно в период пандемии. Принятые меры «вернули» в систему медстрахования около 740 тысяч человек», - сказал руководитель фонда медстрахования.

    По его словам, в настоящее время в ОСМС застрахованы свыше 15,3 млн человек. Вне системы медстрахования на 1 сентября все еще находятся 3,4 млн человек. Это 18 % от общей численности населения.

    «Более 2 млн человек из них - плательщики ЕСП, самостоятельные плательщики, наемные работники, ИП, лица, занимающиеся частной практикой - оказались вне системы по причине нерегулярности отчислений. 1,3 млн человек с января 2020 года ни разу не производили взносы и отчисления в систему ОСМС и потому не имеют статуса в медстраховании», - пояснил Болат Токежанов.

    Он призвал тех, кто остается вне системы ОСМС стать ее участниками.

    «Застрахованные граждане не ограничены в ее объеме. Пациенты, выплачивающие в ОСМС минимальные отчисления в пределах 25 тысяч тенге за год, получают медпомощь бесплатно, и сумма их взносов при этом не имеет значения», - подчеркнул глава ФСМС.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Страхование
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