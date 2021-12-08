Свыше 15 лет грозит распространявшему наркотики через интернет акмолинцу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 15 лет лишения свободы и конфискация имущества грозит 41-летнему жителю города Кокшетау, который занимался распространением синтетических наркотиков посредством электронных информационных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, в августе полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках ОПМ «Заклад» был задержан житель областного центра, который по информации оперативников, являлся «бомбером» - оптовым закладчиком синтетики.

«В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина. В отношении задержанного сразу же было начато досудебное производство по ч.4 ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Назначена экспертиза, согласно которой у задержанного изъято свыше 104 грамма психотропного вещества «мефедрон», - рассказала старший оперуполномоченный УПН департамента полиции Акмолинской области Разия Курсанова.

Однако в ходе расследования уголовного дела полицейскими было установлено, что задержанный распространял наркотики через интернет, то есть в действиях подозреваемого усмотрели состав преступления по квалифицирующим признакам: приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, совершенные с применением электронных информационных ресурсов.

«Учитывая опасность такого деяния, задержанному мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества», - отметил начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.