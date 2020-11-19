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    Свыше 15,5 тысячи человек нашли работу в столице по Дорожной карте занятости

    19 Ноября 2020, 20:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Дорожная карта занятости» в настоящее время в Нур-Султане работают 15 572 человека. Из них 7 910 нашли работу через Центр занятости населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Через программу трудоустроены строители, сантехники, сварщики, клининговые поставщики услуг, водители больших грузовиков и кранов, повара, бухгалтеры, бетонщики, специалисты по техническим закупкам, инженеры, электрики. В рамках программы были отремонтированы школы, больницы, простаивающие многоэтажные жилые дома, проведен капитальный, средний и текущий ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры, проводится благоустройство», – отметили в Центре занятости населения.

    В этом году в столице реализуется 151 инфраструктурный проект, в настоящее время завершены работы по 45. Вместе с тем администраторы бюджетных программ предоставили информацию о трудоустройстве 1 469 человек на постоянные рабочие места из числа трудоустроенных по Дорожной карте занятости.

    «В этом году город Нур-Султан показал высокие результаты в реализации программы. Об этом говорилось на VII съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Проект программы Дорожной карты занятости на следующий год должен быть разработан до 1 декабря. Он осуществляется совместно с Национальным банком и Правительством», – отметили в ЦЗ.

    Участники ДКЗ получают заработную плату в размере 85 000–250 000 тенге. Она назначается в зависимости от должности и выполняемой работы.

    Сведения о вакансиях по дорожной карте публикуются на портале www.enbek.kz.

    Центр занятости населения находится по адресу: улица Бейбитшилик, 25, БЦ «Өркен». Для получения более подробной информации о Дорожной карте занятости можно обращаться по телефонам: 7 (7172)57 89 37, 57-88-89, 24-83-02, 8 777 116 82 73.

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