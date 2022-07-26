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    Свыше 140 тыс. кормящих женщин вакцинировались против КВИ в Казахстане

    26 Июля 2022, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 26 июля, вакциной «Pfizer» первым компонентом вакцинировались 1 231 796 человек, вторым компонентом – 1 179 694 человек.

    Из них: первой дозой подростки – 869 781, беременные женщины – 41 334, кормящие женщины – 145 108; второй дозой подростки – 850 809, беременные женщины – 39 024, кормящие женщины – 140 438.

    Как сообщалось ранее, 1 тыс. 859 новых случаев КВИ выявлено за сутки в Казахстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация
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