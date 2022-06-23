Свыше 140 госслужащих приняли участие в спартакиаде Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Тринадцать команд приняли участие в XХІI спартакиаде среди государственных служащих. Это работники акиматов городов, районов и их структурных подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях, которые прошли в Караганде, приняли участие 143 любителя спорта из Актогайского, Шетского, Бухар-Жырауского, Абайского, Нуринского и Осакаровского районов, а также из Караганды, Балхаша, Сарани, Шахтинска, Темиртау, Жезказгана и акимата Карагандинской области.

Отбора не было, оценить свои спортивные возможность мог любой госслужащий. Между тем активное участие в спартакиаде приняли руководители государственных органов всех уровней.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Жастар» по восьми видам спорта: волейбол, мини-футбол, плавание, легкая атлетика, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт и шахматы. Главным судьей выступил Анатолий Степаненко.

Все участники показали хорошие результаты. Многие из них тренировались каждый день.

«Мы занимались ежедневно под началом акима. В Сарани спортивная жизнь очень насыщенная. Проводятся часто состязания. Есть школа олимпийского резерва. Есть даже хештег в интернете – #сараньспортивная. Наша команда – призер этой спартакиады прошлых лет. Я сам спортом занимаюсь с детства. Бегаю, плаваю, катаюсь на велосипеде. Мы должны показывать пример населению и участвовать в спортивной жизни области», – сказал руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства города Сарани Дастан Арнешев.

По итогам областных соревнований будет определена сборная команда региона. Она примет участие в республиканской спартакиаде среди государственных служащих, которая пройдет в Петропавловске.