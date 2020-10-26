Свыше 14 тысяч рабочих мест создано по Дорожной карте занятости в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в Дорожную карту занятости на 2020 год вошло 625 проектов на общую сумму 65,5 млрд тенге. На реализуемых инфраструктурных проектах создано 14 499 рабочих мест, на половину из которых смогли трудоустроиться через центры занятости бывшие безработные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова на аппаратном совещании в режиме онлайн.

По информации ведомства, в общей сложности по Дорожной карте занятости улучшают инфраструктуру в 140 населённых пунктах области. Было запланировано строительство 31 объекта: школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, сетей тепло- и водоснабжения и др. Часть из них уже введена в строй, остальные будут завершены по графику. В Жезказгане по ДКЗ построили модульную инфекционную больницу.

По программе в области отремонтировано 460 объектов социальной сферы, ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Привели в порядок сельские школы и дома культуры, где ремонты не проводились много лет. Сделали сельчанам дороги. Также реализовано 135 проектов по благоустройству парков и скверов, освещению и озеленению улиц, строительству детских и спортивных площадок.

На совещании аким области Женис Касымбек дал поручения по качественному завершению всех проектов в срок и дальнейшей реализации программы.

«Уже принято решение по продолжению программы «Дорожная карта занятости» на следующий год. В ноябре необходимо провести отбор проектов и утвердить их на областной комиссии. Поддерживаться будут те проекты, которые создают постоянные рабочие места. То есть это капитальное строительство и поддержка бизнеса. Ожидается, что область получит от республики порядка 15 млрд тенге на льготное кредитование предпринимателей», - сказал глава региона.