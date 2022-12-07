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    Свыше 14 млрд тенге направили на обследование и лечение детей в Карагандинской области

    7 Декабря 2022, 22:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По итогам 9 месяцев этого года Фонд медстрахования направил в поликлиники и больницы Карагандинской области более 14 млрд тенге за медицинскую помощь, оказанную детям. Из них около 6,5 млрд тенге перечислено на возмещение затрат на консультативно-диагностические услуги на амбулаторном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обследование и лечение детей в Казахстане осуществляется за счет средств фонда медстрахования. Маленькие пациенты считаются автоматически застрахованными до достижения ими 18 лет.

    За 9 месяцев этого года медпомощь детям оказана на более 14 млрд тенге. В эту сумму входит оплата консультаций узких специалистов, обследований, анализов и лечения. 6347 детей прошли восстановительное лечение в реабилитационных центрах, на оплату которого направлено свыше 1,3 млрд тенге. Около 6,5 млрд тенге перечислено на возмещение затрат на оказание консультативно-диагностических услуг на амбулаторном уровне, из них 1,268 млрд тенге – на бесплатную стоматологическую помощь детям. Также с января по сентябрь в регионе 15 млн тенге направлено на оплату высокотехнологичных операций детям.

    «Если родители сталкиваются с тем, что ребенка направляют на платные услуги, необходимо обратиться в службу поддержки пациентов при медицинской организации или в Фонд социального медицинского страхования», – говорит руководитель отдела карагандинского филиала ФСМС Светлана Щеткина.

    Дополнительные вопросы пациент также может задать в своей поликлинике, обратившись в службу поддержки пациента. Если помочь на месте не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Медстрахование
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