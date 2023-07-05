Свыше $14 млрд иностранных инвестиций привлечены в Астану за 25 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 25 лет валовый продукт города составил 10 трлн тенге. За это время в столицу привлечены свыше 14 млрд долларов иностранных инвестиций. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Астана сегодня принимает столицы мира и глав муниципалитетов. Сегодняшний форум проходит по особому случаю – 25-летие Астаны. Форум городов-побратимов особенно важен для нашей развивающейся столицы в числе мировых городов. Для нас особая честь, что в работе форума принимают участие главы 17 муниципалитетов из 13 стран мира. Мы высоко ценим участие каждого из вас. Уверен, что этот форум будет развивать взаимное сотрудничество и вместе с тем сформирует новую модель развития. Город Астана – один из важных проектов нашей страны», - отметил на форуме Женис Касымбек.

Аким Астаны отметил, что за 25 лет валовый продукт города составил 22 млрд долларов или 10 триллионов тенге, а промышленность достигла 4,3 млрд долларов.

«За последние годы в Астану были привлечены свыше 14 млрд долларов иностранных инвестиций. За 25 лет мы построили 33 млн кв. метров домов, 670 детсадов и школ, свыше ста культурных и спортивных объектов. Астана превратилась в региональный хаб для торговых потоков с креативной экономикой, привлекающей таланты, молодежь, туристов, инвесторов и компании мирового масштаба. Сформировалась самодостаточная структура экономики города, основанная на малом и среднем бизнесе. На сегодняшний день наша столица – не только город развития и экономического роста, но и образ независимого, сильного и стремительно развивающегося государства», - добавил Женис Касымбек.

Напомним, в столице проходит форум городов-побратимов Астаны. В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире, как главных центров роста и инноваций. В рамках деловой программы Форума запланирована работа 8 панельных сессий по различным отраслям.