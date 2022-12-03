Свыше 1300 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 3 декабря лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 303 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 116 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 187 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 127 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента



