Свыше 13 тыс. литров незаконного алкоголя выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом государственных доходов в ходе проверки выявлен незаконный ввоз и хранение алкогольной продукции (пиво) из Российской Федерации в общем объеме 13 484,5 литра, из них 10 830 литров в пластиковых емкостях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, запрещается оборот алкогольной продукции в пластиковых емкостях и без разрешительных документов.

Кроме того, на проверяемом объекте выявлен подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции: самогонный аппарат и спиртосодержащие жидкости, используемые для изготовления алкогольной продукции в виде виски, бурбон и т.д. кустарным способом.

Теневой оборот алкогольной продукции не только наносит ущерб государству, но и причиняет существенный вред здоровью населения.

Департамент напоминает жителям города, что постановлением Правительства Республики Казахстан установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр (990 тенге за 1 емкость объемом 0,5 литра) , для коньяка и бренди 2 930 тенге за литр (1465 тенге за 1 емкость объемом 0,5 литра).

Фото: portalkomunalny.pl

