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    Свыше 13 млрд тенге направят на строительство кредитных домов в Костанае

    28 Июля 2022, 18:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Четыре кредитных дома в Костанае, один в Лисаковске и 6 домов в Рудном планируют построить местные власти в рамках «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берика Танжарикова, в целом на реализацию госпрограммы «Нұрлы жер» в регионе предусмотрено 21,1 млрд тенге. Здесь и средства на строительство арендного жилья без права выкупа.

    «Ведется строительство 5-ти арендных домов, из них 4 домов в городе Костанае и одного многоэтажного жилого дома №10 в 7-м микрорайоне Лисаковска, - сообщил Б. Танжариков на брифинге в региональной службе коммуникаций. — На строительство кредитного жилья в этом году предусмотрено финансирование в объеме 13,4 млрд тенге».

    Помимо областного центра, с прошлого года кредитное жилье начали строить и в Рудном.

    «В этом году реализуются 6 проектов многоэтажных жилых домов общей площадью 23,2 тыс. квадратных метров - это 335 квартир. До конца года будет завершено строительство двух кредитных жилых домов, или 120 квартир с последующей реализацией через АО «Отбасы банк»,- заключил руководитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что до конца года в Костанае введут свыше 300 тыс. квадратных метров жилья.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Жилье Костанай
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