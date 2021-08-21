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Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

21 Августа 2021 08:41
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Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 122 875 человек (117 171 КВИ+ и 5 704 КВИ-), Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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Из них в стационарах находится – 30 128 пациентов, на амбулаторном уровне – 94 747 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 920 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 549 пациентов, на аппарате ИВЛ – 224 пациента.


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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
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