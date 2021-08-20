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Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
20 Августа 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 20 августа лечение от КВИ продолжают получать 122 620 человек (117 108 КВИ+ и 5 512 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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, из них в стационарах находится – 30 128 пациентов, на амбулаторном уровне – 94 492 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 918 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 551 пациент, на аппарате ИВЛ – 248 пациентов.
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