Свыше 122 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 20 августа лечение от КВИ продолжают получать 122 620 человек (117 108 КВИ+ и 5 512 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

, из них в стационарах находится – 30 128 пациентов, на амбулаторном уровне – 94 492 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 918 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 551 пациент, на аппарате ИВЛ – 248 пациентов.