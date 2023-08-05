Свыше 1200 работников КТЖ получили награды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Железнодорожники всей страны в эти дни отмечают свой профессиональный праздник. В честь знаменательной для железнодорожников даты по доброй многолетней традиции во всех региональных подразделениях компании проходит череда праздничных мероприятий и торжественных собраний, где подводят итоги работы, звучат теплые поздравления, чествуют лучших работников магистрали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».



В этом году различными наградами отмечены свыше 1200 сотрудников компании. Знака «Адал еңбегі үшін» удостоены 97 работников. 218 железнодорожникам присвоены отраслевые звания «Кәсібі бойынша үздік» и «Үздік басшы». Почетными грамотами и благодарственными письмами руководства компании отмечены более 700 человек. Главную отраслевую награду – знак «Почетный железнодорожник» - вручили 76 сотрудникам.

По словам дорожного мастера Атырауской дистанции пути Аскара Ертаева, удостоенного почетного звания, «этот год для него стал особенным». Знак «Почетный железнодорожник» ему вручило руководство компании на торжественном собрании в центральном офисе в столице, куда были приглашены работники со всех регионов страны. Почетное место в зале заняли члены Консультативного совета и Совета ветеранов.

Словами благодарности отмечен вклад каждого сотрудника компании, в которой сегодня насчитывается более 110 тысяч человек. Результатом их совместного труда стала успешная реализация отраслевых и государственных задач.

Компания превысила рекордные за годы независимости отметки по грузообороту. Несмотря на геополитические изменения растет контейнерный транзит. Проводятся масштабные ремонтно-путевые работы. Начато строительство новых дорог. Идет ускоренное обновление локомотивного парка.

Железнодорожники решают не только сложные производственные задачи. Они искренне занимаются благотворительностью, активно занимаются спортом и участвуют в культурных мероприятиях.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, который традиционно подготовили для своих коллег талантливые сотрудники КТЖ.